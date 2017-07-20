20 июля. 19:00. Видеотрансляция матча «Армавир» — «Краснодар-2». Команда Папикяна против сборной России

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 20 июля в 19:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Армавир» — «Краснодар-2».

Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян с 2013-го по 2016-й года работал в Краснодаре, но не в одноименном клубе, а в «Кубани», где входил в штаб Дана Петреску. Армавирский клуб возглавляет с 2016-го года. В прошлом сезоне команда заняла в группе «Юг» 3-е место. При этом «Армавир» набрал столько же очков, как и «Афипс», финишировавший вторым (62). Первое место занял «Ротор-Волгоград».

«Краснодар-2» тренирует Дмитрий Кудинов. В прошлом сезоне команда финишировала на 7-й позиции. В состав команды входят в основном футболисты 1995-1998 гг. рождения. Есть в «Краснодаре-2» и игроки молодежной и юношеской сборной  России (1998 г.р.): Лео Гогличидзе, Илья Жигулев, Евгений Назаров и Денис Адамов.

В официальных матчах «Армавир» и «Краснодар-2» встречались шесть раз. Три победы одержал «Армавир», в двух матчах сильнее были краснодарцы, одна встреча завершилась вничью.

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