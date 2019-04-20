20 апреля. 21:30. Видеотрансляция матча «Интер» — «Рома»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 апреля в 21:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома».
Гости идут на пятом месте в турнирной таблице, их отставание от зоны Лиги чемпионов — всего один балл. Чтобы рассчитывать на приближение к еврокубковым местам, команде Раньери необходимо побеждать у «Интера».
5 причин, чтобы смотреть этот матч:
1. Отрыв «Интера» от четвертого места — 5 баллов. Для сохранения своей позиции «нерадзурри» должны набирать очки.
2. В последних двух турах «Рома» одержала минимальные победы над «Сампдорией» и «Удинезе». Удастся ли игрокам Раньери продлить свою удачную серию в чемпионате?
3. В матче первого круга римляне и миланцы сыграли вничью — 2:2. Как завершится очередная встреча между командами?
4. «Интер» набрал 7 очков в последних трех матчах Серии А, пропустив всего один гол. Сохранится ли победная тенденция у «змей»?
5. «Интер» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Ромой»: 180 матчей, 77 побед, 51 ничья, 52 поражения. Запишут ли сегодня «нерадзурри» еще один плюсик в свой актив?
Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь
Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»
Фото: Global Look Press