20 апреля. 19:00. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Фиорентина»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 апреля в 19:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина».

«Старая синьора» в шаге от оформления чемпионства: чтобы взять скудетто в восьмой раз кряду, футболистам Аллегри необходимо победить у «Фиорентины» и рассчитывать на потерю очков «Наполи» в матче против «Аталанты».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В текущем чемпионате «Ювентус» только дважды потерял очки дома, сыграв вничью с «Дженоа» (1:1) и «Пармой» (3:3). Станет ли «Фиорентина» третьей командой в этом списке?

2. «Фиалки» не побеждают в чемпионате с 17 февраля. Прервется ли 8-матчевая безвыигрышная серия флорентийцев?

3. Криштиану Роналду забил 19 голов в Серии А и занимает четвертое место в списке лучших снайперов лиги. Сможет ли 34-летний нападающий приблизиться к капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (22 забитых мяча), Кшиштофу Пентеку из «Милана» (21) и Дувану Сапате из «Аталанты» (20) по итогам 33-го тура?

4. «Фиорентина» не может забить соперникам два тура подряд. Сумеет ли команда Монтеллы отличиться в матче с «Юве»?

5. «Ювентус» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Фиорентиной»: 162 матча, 77 побед, 52 ничьих, 33 поражения. Запишут ли сегодня туринцы еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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