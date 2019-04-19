20 апреля. 13:30. Видеотрансляция матча «Парма» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 20 апреля в 13:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 33-го тура чемпионата Италии «Парма» — «Милан».

«Россонери» идут на четвертой строчке в Серии А, но могут потерять место в зоне Лиги чемпионов: их ближайшие конкуренты из «Ромы» набрали 54 очка и отстают от миланцев всего на один балл. Чтобы сохранить свою позицию, футболистам Гаттузо необходимо набирать очки в ближайшем матче против «Пармы».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. За 32 тура «Парма» набрала 35 очков и занимает 14-е место в таблице, их отрыв от зоны вылета составляет 6 баллов. Смогут ли «крестоносцы» набрать очки во встрече с «Миланом» и обезопасить свое турнирное положение?

2. Кшиштоф Пентек забил 21 гол в Серии А и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги. Удастся ли поляку догнать 34-летнего нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллу (22 забитых мяча) по итогам 33-го тура?

3. В последних пяти играх футболисты «Пармы» набрали всего два очка (2 ничьих, 3 поражения). Сумеют ли веронцы прервать свою неудачную серию?

4. В прошлом туре «россонери» победили впервые за 6 матчей Серии А, выиграв у «Лацио» (1:0). Как команда Гаттузо проведет сегодняшний матч?

5. «Милан» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Пармой»: 55 матчей, 28 побед, 14 ничьих, 13 поражений. Запишут ли сегодня «россонери» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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