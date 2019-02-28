2 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 марта в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

Еще несколько дней назад соперники встречались в полуфинале Кубка Испании, и уже в эту субботу состоится очередное «Эль Класико», третье за последний месяц. На том же месте, в то же время, но в этот раз в рамках Ла Лиги. В прошлую среду «сливочные» показали яркий и интересный футбол, но коллектив Сантьяго Солари не смог воспользоваться преимуществом и реализовать свои моменты. Каталонцы, в свою очередь, сыграли в своем привычном стиле и поразили соперника своей эффективностью, забив 3 безответных мяча.

Королевском клуб на данный момент отстает на 9 очков от лидера Ла Лиги, и в этом поединке «сливочным» предоставляется последний шанс вернуться в борьбу за золотые медали турнира. Кроме того, мадридцы жаждут взять реванш за длительную безвыигрышную серию и болезненные поражения – 0:3 в кубке и 5:0 в первом круге чемпионата.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. После победы в ответном полуфинальном матче Кубка Испании (3:0), «Барса» сравнялась с «Реалом» по количеству побед в «Эль Класико» (по 95). Смогут ли каталонцы впервые за 87 лет опередить мадридцев?

2. Королевский клуб не может одолеть своего главного соперника в пяти встречах подряд во всех турнирах. Получится ли у подопечных Солари прервать безвыигрышную серию?

3. На протяжении последнего 31 матча против «Барсы» мадридцам не удается оставить свои ворота в неприкосновенности. Получится ли у обороны «сливочных» прервать эту серию?

4. В последних 26 из 29 встречах между соперниками в среднем за игру забивалось более 2.5 голов. Будет ли ближайший матч таким же результативным?

5. Луис Суарес становится главной головной болью «Реала», в этом сезоне он уже отличился 5 раз в 3 встречах против мадридцев. А с момента его перехода в «Барсу» никто из его одноклубников не отличался в «Эль Класико» чаще – всего на счету Суареса 13 голов в ворота «сливочных». Удастся ли ему отличиться и в эту субботу?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press