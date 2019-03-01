2 марта. 22:20. Видеотрансляция матча «Лацио» — «Рома»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 1 марта в 22:20 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 26-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома».

Если «Рома» к началу марта обрела уверенность и регулярно побеждает, то «Лацио» скатился на 8-е место в таблице. Победа в дерби необходима обоим клубам для решения своих турнирных задач, но хозяевам очной встречи выигрыш важен и с психологической точки зрения. Тем более, что в матче первого круга «бьянкоселести» проиграли — 1:3.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. С 14 февраля «Лацио» провел четыре встречи, три из которых проиграл (0:1, 0:2 — «Севилье», 1:2 — «Дженоа»), а одну сыграл вничью (0:0 с «Миланом»). Сумеют ли «орлы» одержать долгожданную победу в дерби?

2. «Рома» же в последних 8 матчах выиграла 6 раз, а также дважды добилась ничейного результата. Прервется ли сегодня победная серия «волков»?

3. В 2019 году игроки «Лацио» провели 9 встреч, но только в одной из них забили сопернику более одного мяча. В игре против «Ромы» команда Симеоне снова не порадует несколькими забитыми голами?

4. «Рома» находится в одном балле от зоны Лиги чемпионов. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят римлянам выйти в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

5. «Рома» уверенно лидирует в статистике личных встреч против «Лацио»: 151 матч, 55 побед, 58 ничьих, 38 поражений. Запишут ли «джиларосси» еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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