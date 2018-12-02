2 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Рома» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер».

Последние матчи Лиги чемпионов не удались обоим клубам: «Интер» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) и усложнил себе задачу по выходу из группы, а «Рома» во второй раз «всухую» уступила «Реалу» (0:2). Набор очков в очном противостоянии поможет командам с точки зрения психологической разгрузки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В течение недели «Рома» проиграла «Удинезе» и «Реалу». Более того, в этих встречах «джиларосси» не забили ни одного мяча. Продлится ли безголевая серия и в игре против «Интера»?

2. «Интер» нестабилен в гостях: 2 из 3 поражений в текущем чемпионате команда потерпела вне дома. +1 к преимуществу «Ромы».

3. СМИ сообщают, что руководство римлян нашло замену Эусебио Ди Франческо: в случае увольнения специалиста «волки» подпишут Антонио Конте. Главы клуба постепенно теряют доверие к нынешнему главному тренеру, поэтому Ди Франческо нуждается в победе над «нерадзурри».

4. Лучший бомбардир «Интера» Мауро Икарди не смог отличиться в матче прошедшего тура против «Фрозиноне» (3:0). Сумеет ли аргентинец забить восьмой гол в чемпионате сегодня?

5.Перед началом сезона 2018/19 полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан перешел в «Интер». Огорчит ли бельгийский игрок свою бывшую команду?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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