2 декабря. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Вильярреал» — 0:0 (1-й тайм)

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 декабря в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал».

Удивительно, но фаворит и аутсайдер подошли к очной игре в разных состояниях: «Барселона» не может выиграть в двух встречах чемпионата подряд, а «Вильярреал» в прошлом туре прервал свою 5-матчевую серию без побед.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барселона» — проклятье «Вильярреала» №1: в последний раз «желтая субмарина» обыграла каталонцев в марте 2008-го года. Неудачная серия продолжается?

2. Команде Эрнесто Вальверде необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на возвращение первого места в турнирной таблице: пока в ее активе 25 очков после 13 туров, а у лидирующей «Севильи» 26 очков при таком же количестве встреч.

3. «Севилья», «Валенсия», «Атлетико» — по ходу текущего сезона «Вильярреал» сыграл вничью с тремя этими грандами. «Барселона», четвертой будешь?

4. Лионель Месси и Луис Суарес — лучшие бомбардиры «Барселоны» в нынешнем чемпионате (оба — по 9 голов). Сможет ли кто-то из них забить юбилейный мяч и выйти в лидеры снайперской гонки Ла Лиги?

5. «Вильярреал» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов (13:14). Сумеет ли клуб сравнять этот показатель?

Ла Лига. 14-й тур

«Барселона» – «Вильярреал» — 0:0 (1-й тайм)

2 декабря. «Камп Ноу»

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Видаль, Бускетс, Коутиньо, Ракитич, Дембеле, Месси.

«Вильярреал»: Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Педраса, Тригерос, Касерес, Форнальс, Чуквуэзе, Касорла, Морено.

Предупреждения: Руис (11), Лангле (18).

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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