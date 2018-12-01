2 декабря. 14:30. Видеотрансляция матча «Милан» — «Парма»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 2 декабря в 14:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 14-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Парма».

«Милан» продолжает погоню за преследователями «Ювентуса»: отставание от первой тройки составляет 6 очков. Команде Дженнаро Гаттузо нужно побеждать для приближения к зоне Лиги чемпионов. Но обыграть «Парму» будет непросто: желто-синие не проигрывали в чемпионате три матча подряд.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Милан» расположился на 5-м месте в Серии А с 22 очками в активе. «Парма» же набрала 20 баллов и идет следом за «россонери». Победа позволит «крестоносцам» перегнать миланцев в турнирной таблице.

2. В последний раз клубы встречались между собой три года назад. Тогда встречи «Милана» и «Пармы» завершались результативно: четыре матча подряд футболисты забивали не менее 4 мячей. Зрители ждут продолжения голевого спектакля.

3. «Милан» не выигрывал в чемпионате с 4 ноября. Очередная потеря очков может снова вернуть руководство «дьяволов» к размышлениям по поводу отставки Дженнаро Гаттузо.

4. По ходу этого сезона «Парма» уже выигрывала в Милане: 15 сентября желто-синие победили у «Интера» (1:0) на «Джузеппе Меацце». Продолжится ли удачная серия «крестоносцев» в северном городе?

5. Жервиньо и Гонсало Игуаин — лучшие снайперы своих клубов в текущем сезоне Серии А: у обоих на счету 5 голов. Сможет ли кто-то увеличить личные показатели в очном противостоянии?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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