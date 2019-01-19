19 января. 22:15. Видеотрансляция матча «Интер» – «Сассуоло»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 19 января в 22:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 20-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Сассуоло».

«Интер» продолжает погоню за «Наполи» со второй строчки в таблице. Миланцы отстают от «адзурри» на 5 очков. В ближайшем матче команде Спаллетти необходима победа, но «нерадзурри» нечасто набирают очки в играх против «Сассуоло»: с 2015 года «Интер» проиграл черно-зеленым семь раз и одержал всего одну победу.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1.«Интер» провел первый матч нового года сверхрезультативно: в матче 1/8 финала Кубка Италии миланцы разгромили «Беневенто» — 6:2. Смогут ли игроки «нерадзурри» отметиться большим количеством забитых мячей и во встрече Серии А?

2. «Сассуоло» угодил в черную серию: черно-зеленые набрали один балл в последних трех встречах Серии А, а 13 января еще и вылетели из розыгрыша Кубка Италии. Для морального подъема команде необходимо набирать очки с претендентом на лидерские места в первенстве.

3. «Интер» победил в 6 последних домашних матчах чемпионата с общим счетом 13:0. Сможет ли голкипер Самир Ханданович провести еще один «сухой» матч?

4. В первом туре нынешнего сезона «Интер» минимально проиграл будущему сопернику. Сегодня футболисты Лучано Спалетти могут отомстить «Сассуоло» за неудачный старт в Серии А 2018/19.

5. На счету форварда «нерадзурри» Мауро Икарди 9 голов в текущем первенстве. Удастся ли ему забить в этом туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду (14 мячей), Кшиштофу Пентеку (13) и другим?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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