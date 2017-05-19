19 мая. 18:30. Видеотрансляция матча «Олимпиец» Нижний Новгород – «Зенит-Ижевск». Сражение за выход в ФНЛ

Автор: Никита Пронин 0

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 19 мая в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Зенит-Ижевск» (Ижевск).

«Олимпиец» и ижевский «Зенит» уже давно оставили своих конкурентов позади. Теперь командам предстоит выяснить отношения в очной встрече, которая может предрешить повышение в классе. Команды разделяет всего одно очко, а туров осталось не так много.

Потеря очков для «Зенита», с большой вероятностью, будет означать — расстаться с мечтой о повышении в классе. В четырех последних встречах клуб из Ижевска набрал всего шесть очков, а их соперники отыграли по максимуму и поднялись на первое место. «Олимпиец» подходит к матчу в ранге фаворита. Об этом свидетельствует преимущество в таблице, домашнее поле и конечно же один матч в запасе. Плюс ко всему у хозяев есть лучший бомбардир лиги Игорь Горбунов с 8-ю мячами. Гости же могут похвастаться забивными защитниками и полузащитниками, которые поразили ворота соперников 39 раз. Но так лишь на бумаге, а то что будет сегодня на поле мы с вами совсем скоро увидим. Мотивация присутствует у обоих клубов, а когда на кону единственное место для выхода в ФНЛ, то это придает игре еще большую страсть и азарт.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая покажет прямые трансляции:

21 мая, воскресенье

«Восток»: 11:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Иртыш» (Омск)

«Запад»: 14:00. «Домодедово» (Москва) – «Тексильщик» (Иваново)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Торпедо» (Москва)

«Юг»: 17:00. «Армавир» — «Афипс» (Афипский)

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 17 мая 2017 г.

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Как «красно-белым» вручали чемпионский кубок. Фоторепортаж Сергея Дроняева

цска тв

Поставить на скачку. Как в России создать клубное ТВ

Александр Сапета

Александр Сапета: «Мы вернули «Динамо» на свое законное место»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 