19 мая. 18:30. Видеотрансляция матча «Олимпиец» Нижний Новгород – «Зенит-Ижевск». Сражение за выход в ФНЛ

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 19 мая в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Зенит-Ижевск» (Ижевск).

«Олимпиец» и ижевский «Зенит» уже давно оставили своих конкурентов позади. Теперь командам предстоит выяснить отношения в очной встрече, которая может предрешить повышение в классе. Команды разделяет всего одно очко, а туров осталось не так много.

Потеря очков для «Зенита», с большой вероятностью, будет означать — расстаться с мечтой о повышении в классе. В четырех последних встречах клуб из Ижевска набрал всего шесть очков, а их соперники отыграли по максимуму и поднялись на первое место. «Олимпиец» подходит к матчу в ранге фаворита. Об этом свидетельствует преимущество в таблице, домашнее поле и конечно же один матч в запасе. Плюс ко всему у хозяев есть лучший бомбардир лиги Игорь Горбунов с 8-ю мячами. Гости же могут похвастаться забивными защитниками и полузащитниками, которые поразили ворота соперников 39 раз. Но так лишь на бумаге, а то что будет сегодня на поле мы с вами совсем скоро увидим. Мотивация присутствует у обоих клубов, а когда на кону единственное место для выхода в ФНЛ, то это придает игре еще большую страсть и азарт.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 21 мая покажет прямые трансляции:

21 мая, воскресенье

«Восток»: 11:00. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Иртыш» (Омск)

«Запад»: 14:00. «Домодедово» (Москва) – «Тексильщик» (Иваново)

«Центр»: 14:00. «Чертаново» (Москва) – «Торпедо» (Москва)

«Юг»: 17:00. «Армавир» — «Афипс» (Афипский)