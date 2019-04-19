19 апреля. 18:30. Видеотрансляция матча «Текстильщик» — «Торпедо-Владимир»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 19 апреля в 18:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между ивановским «Текстильщиком» и «Торпедо-Владимир».

В матче 20-го тура ОЛИМП – Первенства России ПФЛ состоится принципиальнейшее соперничество соседей из Иванова и Владимира – «Текстильщик» принимает «Торпедо-Владимир».

«Текстильщик» занимает в группе «Запад» 2-е место. Команда из Иваново провела 17 игр, в которых набрала 36 баллов (11 побед, 3 ничьих и 3 поражения, при разнице забитых и пропущенных мячей – 31-18). «Торпедо-Владимир» располагается на 5-й позиции в таблице. У торпедовцев 18 игр и 27 очков (7 побед, 6 ничьих и 5 поражения, разница мячей – 23–17). В матче первого круга между «Текстильщиком» и «Торпедо-Владимир» была зафиксирована ничья 0:0.

Лидирует в группе «Запад» «Локомотив-Казанка» с 39 баллами после 18 матчей.

Источник: еженедельник «Футбол»

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