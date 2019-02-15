18 февраля. 22:30. Видеотрансляция матча «Рома» — «Болонья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 18 февраля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Болонья».

Римляне борются за место в зоне еврокубков. В ближайшем туре игрокам Ди Франческо нужно победить у «Болоньи» — команды, находящейся около зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних шести турах «Рома» выиграла 4 раза, а также дважды добилась ничьей. Сумеет ли «Болонья» прервать победную серию «волков»?

2. «Рома» находится в одном балле от зоны Лиги чемпионов. Победа в ближайшем матче и удачные расклады позволят римлянам выйти в топ-4 турнирной таблицы Серии А.

3. Синиша Михайлович подписал соглашение с «Болоньей» в конце января. При сербском специалисте красно-синие победили у «Интера» (1:0) и сыграли вничью с «Дженоа» (1:1). Как пройдет третий матч команды с новым главным тренером?

4. «Болонья» набрала 18 баллов и идет на 17-м месте в таблице. Клуб находится вне зоны вылета благодаря дополнительным показателям. Для сохранения своей позиции в Серии А красно-синим необходима победа.

5. В матче первого круга «Болонья» неожиданно победила у «Ромы» (2:0). Как завершится очная встреча между клубами на этот раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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