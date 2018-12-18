18 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 18 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Милан».

«Милан» борется за попадание в тройку лидеров чемпионата, а «Болонья» пытается выбраться из зоны вылета. Но принципиальный момент есть в противостоянии даже этих команд: сейчас красно-синих тренирует легендарный игрок «россонери».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Главный тренер «Болоньи» — Филлипо Индзаги. 2-кратный обладатель Лиги чемпионов в составе «дьяволов» еще и тренировал эту команду, но был уволен оттуда за 10-е место в чемпионате Италии 2014/15. Вечером специалист встретится с «Миланом» уже в качестве соперника.

2. «Милан» может увеличить свой отрыв от пятого «Лацио»: вчера римляне проиграли «Аталанте» и остались с 25 очками в активе. Сейчас «орлы» отстают от «россонери» на один балл, но сегодня турнирная ситуация для них может ухудшиться.

3. «Болонья» опустилась на 18-е место в таблице из-за неудачной серии, начавшейся еще 6 октября: в последних 8 турах команда ни разу не выиграла и набрала всего 4 очка. Продолжит ли «Милан» издевательство над нынешним соперником?

4. «Милан» выигрывал у «Болоньи» в последних пяти встречах. Удастся ли красно-синим набрать очки на этот раз?

5. На прошлой неделе появилась информация, что «Милан» не хочет выкупать Гонсало Игуаина из аренды. Причина — нестабильная игра форварда. В той же Серии А аргентинец в последний раз забивал 4 тура назад (28 октября). Сумеет ли Игуаин «размочить» свою безголевую засуху, чтобы раздобрить руководство «дьяволов»?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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