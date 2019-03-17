17 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Милан» — «Интер»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 марта в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер».

В этот раз миланское дерби интересно вдвойне, ведь оба клуба — соседи по турнирной таблице. «Милан» с 51 баллом в активе занимает третье место в таблице, а «Интер» отстает от принципиальных соперников всего на одно очко.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последний раз «Милан» проигрывал в Серии А 22 декабря. С того времени команда Гаттузо набрала 24 очка (7 побед, 3 ничьи). Смогут ли футболисты «Интера» прервать беспроигрышную серию «рсссонери»?

2. «Интер» же не может обрести уверенность: в последних трех турах Серии А «нерадзурри» одержали только одну победу, а из Лиги Европы вылетели на стадии 1/8 финала. Воспользуется ли «Милан» спадом у соперника?

3. Кшиштоф Пентек забил 19 голов в Серии А и делит второе место в списке лучших снайперов с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Сможет ли поляк приблизиться к капитану «Сампдории» Фабио Квальярелле (21 забитый мяч) по итогам 28-го тура?

4. По ходу текущего сезона «Интер» пропускал 3 и более мячей только в двух встречах. Сумеют ли игроки «Милана» наколотить «Интеру» несколько голов?

5. «Милан» не выигрывает в дерби 4 встречи подряд: последняя победа «дьяволов» над «Интером» (3:0) состоялась 31 января 2016 года.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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