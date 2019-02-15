17 февраля. 22:30. Видеотрансляция матча «Наполи» — «Торино»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 февраля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Торино».

«Наполи» попытается сократить 11-очковое отставание от лидирующего «Ювентуса». Для этого «адзурри» нужно набирать очки в матче против «Торино», не проигрывающего 3 встречи подряд.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последний раз «Наполи» терял очки на домашнем «Сан-Паоло» 25 ноября. Тогда команда Анчелотти сыграла в нулевую ничью с «Кьево». Сумеют ли игроки «Торино» нарушить победную традицию «адзурри»?

2. Туринцы не пропускали голов в последних встречах Серии А против «Интера» (1:0), СПАЛа (0:0) и «Удинезе» (1:0). Удастся ли голкиперу «быков» Сиригу продлить «сухую» серию до 4 матчей кряду?

3. В последних 7 очных встречах «Торино» только один раз сыграл вничью с «Наполи», а в остальных случаях проиграл. Туринский клуб не может победить у неаполитанцев с 1 марта 2015 года.

4. «Наполи» лидирует в статистике личных встреч с «Торино»: 131 матч, 45 побед, 52 ничьи, 34 поражения. Запишут ли сегодня южане еще один плюсик в свой актив?

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 12 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в 24-м туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду (18 мячей), Дувану Сапате, Фабио Квальярелле (оба — по 16) и Кшиштофу Пентеку (14)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею