17 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Эспаньол»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Эспаньол».

«Валенсия» подходит к встрече с «Эспаньолом» в неплохой форме — «летучие мыши» продолжают выступать на трех фронтах. Они смогли вырвать ничью в Севилье в первом полуфинальном матче Кубка Короля против «Бетиса» (2:2), а в первом матче 1/16 Лиги Европы обыграли в Глазго «Селтик» (0:2). В чемпионате валенсийцы выступают без поражений уже 5 туров, и находятся в 4 очках от еврокубковой зоны. «Эспаньол» после бодрого старта сезона сильно сбавил, проиграв с сентября 9 из 12 встреч в чемпионате. Сейчас «попугаи» находятся в середине турнирной таблице, в 7 очках от еврокубков и в 5 очках от зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Валенсия» остается непобедимой дома на протяжении 11 матчей во всех турнирах. По силам ли «летучим мышам» продолжить свое успешное выступление?

2. «Эспаньол» уже 7 матчей подряд не побеждает в гостях в Ла Лиге. Смогут ли «попугаи» прервать свою неудачную серию?

3. В каждом из четырех последних поединков между «Валенсией» и «Эспаньолом» забивалось в среднем меньше 2.5 голов. На сколько результативна будет их игра в этот раз?

4. Каталонцы стабильно пропускают минимум 2 гола а 5 турах к ряду. Насколько будет надежна их защита в воскресной встрече?

5. Нападающий гостей Борха Иглесиас проводит свой лучший сезон в Примере. На счету испанца 10 голов и он на ровне с Яго Аспосом является лучшим бомбардиром Ла Лиги среди соотечественников. Удастся ли ему в этом туре улучшить свою позицию в борьбе за трофей Сарры?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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