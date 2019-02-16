17 февраля. 14:00. Видеотрансляция матча «Реал» — «Жирона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 17 февраля в 14:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона».

После победы в мадридском дерби «Реал» стал главным преследователем «Барселоны», сократив свое отставание до шести очков. Сейчас на счету «сливочных» пять побед кряду в чемпионате Испании, а их беспроигрышная серия во всех турнирах достигла восьми игр. «Жирона» последнюю победу в Примере отпраздновала в конце ноября, обыграв в гостях «Эспаньол» (3:1). Их безвыигрышная серия во всех турнирах достигла уж 13 поединков.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Год назад на «Сантьяго Бернабеу» команды выдали сверхрезультативный поединок, наколотив на двоих девять голов. Чем они порадуют болельщиков на этот раз?

2. «Жирона» проиграла шесть поединков кряду во всех турнирах и ни разу не побеждала в новом календарном году. Продолжится ли падение каталонцев?

3. Гарет Бэйл отличился в двух последних гостевых играх «Реала» в чемпионате, но на «Сантьяго Бернабеу» в матчах Примеры он не забивал с 1-го сентября. Прервется ли его «сухая» серия в ближайшем туре?

4. В четырех предыдущих поединках во всех турнирах «Реал» отправил в ворота «Жироны» 17 голов. Улучшат ли мадридцы свою разницу забитых и пропущенных голов в этом поединке?

5. Последний раз «Реал» выиграл шесть матчей кряду в Примере в конце сезона-2016/17. Повторят ли они тот результат в эти выходные?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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