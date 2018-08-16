17 августа. 18:00. Видеотрансляция матча «Сокол» – «Торпедо» Москва

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 17 мая в 18:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 24-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Соколом» – «Металлург» Липецк.

В Саратове сыграют удачно стартовавшие в ОЛИМП–Первенстве России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги «Сокол» и «Торпедо». Хозяева имеют 9 очков после четырех матчей 2-е место в группе «Центр». «Сокол» одержал три победы, одолев дома брянское «Динамо» (2:1), разгромив на выезде волгоградский «Ротор-2» (3:0), и с минимальным счетом переиграв на чужом поле в раменском «Сатурн» (2:1). Единственное поражение саратовцам нанес красногорский «Зоркий» (0:1).

Торпедовцы провели на матче меньше ближайшего соперника и пока не проигрывали, причем, во всех встречах была добыта победа с минимальным счетом 1:0. на своем поле черно-белые оказались сильнее «Строгино» и «Рязани», а на выезде — в Белгороде местного «Салюта».

В группе «Центр» на данный момент сразу четыре команды имеют по 9 очков: «Сокол», «Торпедо», «Зоркий» и «Квант».

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