16 января. 20:20. Видеотрансляция матча Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» — 1:0

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 января в 20:20 по московскому времени провел видеотрансляцию матча Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан». Туринцы победили и завоевали трофей.

Встреча за Суперкубок Италии состоится на территории Саудовской Аравии. «Ювентус» и «Милан» претендуют на взятие первого национального титула по ходу текущего сезона.

5 причин, чтобы посмотреть этот матч:

1. Последний матч за трофей между командами завершился разгромом: в финале Кубка Италии 2017/18 туринцы победили «россонери» (4:0). Получится ли у «Милана» взять реванш?

2. «Милан» не выигрывает у «бьянконери» на протяжении семи встреч подряд. Удастся ли команде Гаттузо прервать неудачную серию?

3. Первый матч Гонсало Игуаина против бывшей команды не удался: 11 ноября 2018 года «Милан» проиграл (0:2), а сам аргентинец был удален. Как форвард сыграет против экс-клуба сегодня?

4. Оба клуба — лидеры по числу побед в Суперкубке Италии. Сейчас на счету команд по 7 титулов. Кто станет единоличным лидером в этом показателе после ближайшей встречи?

5. В 2016 году миланцы и туринцы также встречались в Суперкубке. Тогда «дьяволы» победили у соперника по пенальти. Отомстят ли игроки «Юве» за ту неудачу?

Суперкубок Италии. Финал

«Ювентус» – «Милан» — 1:0 (0:0)

16 января. «King Abdullah Sports City»

Гол: 1:0 – Роналду, 61.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Бентанкур (Бернардески, 86), Пьянич (Джан, 65), Матюиди, Дуглас Коста (Хедира, 89), Роналду, Дибала.

«Милан»: Доннарумма, Сапата, Родригес, Калабрия, Романьоли, Лукас Пакета (Борини, 71), Бакайоко, Кастильехо (Игуаин, 71), Кессиэ, Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).

Предупреждения: Чалханоглу (21), Алекс Сандро (26), Пьянич (44), Кастильехо (45), Родригес (87), Дибала (90).

Удаление: Кессиэ (73).

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Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press