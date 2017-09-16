16 сентября. 17:00. Видеотрансляция матча «Рязань» – «Торпедо». Встреча за спиной «Арарата»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 сентября в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 9-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Рязанью» и столичным «Торпедо».

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице. После 8 встреч у команды Игоря Колыванова 17 очков. 5 побед, 2 ничьи и единственное поражение от «Строгино». «Рязань» — на третьей позиции в «Центре» с 16 баллами. Также 5 побед, а также 1 ничья и 2 поражения. Лидирует в этой группе скандальный московский «Арарат» — 20 очков, до сих пор ни разу не проигравший.

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