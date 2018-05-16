16 мая. 18:30. Видеотрансляция матча «Текстильщик» – «Торпедо-Владимир»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 16 мая в 18:30 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 24-го тура первенства ПФЛ в группе «Запад» между «Текстильщиком» и «Торпедо-Владимир».

«Текстильщик» занимает третье место на «Западе». После 23-х туров у команды из Иваново — 45 очков — 13 побед, 6 ничьих, 4 поражения. «Текстильщик» забил в турнире 40 мячей, пропустив 19. Соперники ивановцев — «Торпедо» из Владимира располагается на 7-й позиции с 33 баллами — 9 побед, 6 ничьих, 8 поражений. С разницей забитых и пропущенных голов — 34 — 27.

Лидирует в группе «Запад» за три тура до окончания турнира — московское «Чертаново», у которого 55 очков. «Локомотива-Казанка», идущий на втором месте, отстает от «Чертаново» на 8 баллов.

Напомним, что в ПФЛ проходит единая спортивно-социальная акция «Страна, живи футболом!», в которой участвуют все клубы лиги.

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