16 марта. 22:30. Видеотрансляция матча «Торино» — «Болонья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 марта в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Болонья».

Туринцы борются за место в зоне еврокубков. В ближайшем туре игрокам Мадзарри нужно победить у «Болоньи» — команды, болтающейся в конце турнирной таблицы.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. После 27 туров «Торино» набрал 44 очка и идет на 6-й позиции в чемпионате. «Быки» опережают «Аталанту» только благодаря дополнительным показателям. Чтобы сохранить свое место в зоне Лиги Европы, туринцам необходимо побеждать в ближайшей встрече.

2. «Болонья» же набрала 21 балл и занимает 18-е место в таблице. При выигрыше у «Торино» и удачных раскладах красно-синие могут выбраться из зоны вылета.

3. «Торино» не проигрывает в чемпионате с 19 января: за 7 туров команда Мадзарри 5 раз победила и пропустила всего один гол. Продолжат ли «быки» свою удачную серию?

4. «Болонья» уступила в трех из последних четырех матчей Серии А. Как завершится очередная встреча с участием «россоблю»?

5. В 2018-м году «Болонья» не смогла выиграть у «Торино»: в январе красно-синие крупно уступили сопернику (0:3), а октябрьский матч текущего сезона завершился результативной ничьей (2:2). Сегодня «быки» могут продолжить уверенную тенденцию в играх против «Болоньи».

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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