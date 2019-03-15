16 марта. 20:15. Видеотрансляция матча «Атлетик» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 марта в 20:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Атлетико».

После удручающей осечки в Лиге Чемпионов против «Ювентуса» во вторник, мадридцы вылетели из турнира. Теперь у них осталась одна единственная возможность зацепиться за титул в этом сезоне. «Атлетико» остается самым реальным конкурентом «Барселоны» за золото Ла Лиги. Отставание от каталонцев составляет 7 очков, и для «индейцев» каждый матч сезона превращается в финал. Не исключением будет и выезд на «Сан Мамес», откуда команда Симеоне постарается увести 3 балла, чтобы сократить отставание от «блаугранас».

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Баскам не удается победить мадридцев на протяжении 11 встреч во всех турнирах. «Львы» одержали свою последнюю победу в атлетическом дерби в январе 2013-го (3:0). По силам ли им повторить тот успех?

2. «Атлетик» не проиграл ни одного из последних девяти матчей на «Сан Мамес» в чемпионате. Смогут ли «матрасники» прервать это серию и вновь покорить стадион в Бильбао?

3. «Атлетико» сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 7 из 9 матчей чемпионата. Удастся ли Яну Облаку отстоять на ноль в субботу?

4. В 9 последних матчах Ла Лиги на «Сан Мамес» забивалось меньше 2.5 голов за игру. Порадуют ли команды результативностью в этот раз?

5. Мадридцы отличались минимум двумя забитыми мячами в играх против басков на протяжении 5 последних встреч во всех турнирах. На сколько будет результативна атака «матрасников» в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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