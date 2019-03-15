16 марта. 18:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Сельта»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 марта в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Сельта».

Королевский клуб идет на третьем месте и отстатает от лидирующей «Барселоны» на 12 баллов. У мадридцев сейчас есть лишь гипотетические шансы на завоевание чемпионского титула. И в оставшейся части сезона у них остаются только задачи сохранения места в зоне Лиги Чемпионов и улучшения качества игры команды. На этой неделе «сливочные» второй раз за сезон сменили главного тренера. Назначение Зенедина Зидана должно придать «Реалу» новый импульс и мотивировать игроков команды. «Сельта» продолжает борьбу за выживание. Галисийцы за последние 5 туров смогли набрать лишь 1 очко и идут на 18-м месте. Несмотря на это они постараются испортить французском специалисту возвращение на «Сантьяго Бернабеу»

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В матче с «кельтами» начинается вторая эра Зидана. В 2016-м году француз начал работу у руля «сливочных» с победы над «Депортиво» (5:0). Как сложится его дебют в этот раз?

2. «Сельта» не может победить уже 5 матчей Ла Лиги к ряду. По силам ли «небесным» прервать свою неудачную серию?

3. В последних 11 матчах между соперниками было забито больше 2.5 голов. Насколько результативной будет их очная встреча в этот раз?

4. Королевский клуб отличается забитыми мячами в играх против «Сельты» на протяжении 11 встреч во всех турнирах. Последний раз «небесные» не пропустили от «сливочных» в мае 2014-го. За это время мадридцы поразили ворота «кельтов» 39 раз. На сколько успешна будет атака «Мадрида» в этом матче?

5. В последних 3 турах галисийцы не забили ни одного гола. Закончится ли их голевая засуха в этой встрече?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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