16 февраля. 22:45. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Вальядолид»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 февраля в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид».

Каталонцы потеряли очки в двух предыдущих матчах, позволив мадридскому «Реалу» сократить отставание от первого места до шести очков. А с учетом кубковой игры «Барселона» не побеждала уже в трех встречах кряду. Ранее по ходу нынешнего сезона подобное случалось с командой дважды, но в предыдущих случаях «блаугранас» проигрывали один из трех поединков. «Вальядолид» с середины декабря выиграл лишь одну из 10 встреч во всех турнирах и сейчас находится в трех очках от зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Последний раз «Вальядолид» смог увезти очки с «Камп Ноу» в ноябре 2003 года, сыграв нулевую ничью. Удастся ли им повторить тот результат?

2. «Барселона» еще ни разу в этом сезоне не провела без побед более двух домашних матчей кряду. Хватит ли сил у «Вальядолида» продлить неудачную серию хозяев?

3. В двух последних матчах команд в Примере было забито всего по одному голу. Порадуют ли футболисты результативностью на этот раз?

4. Результативная серия Лео Месси в домашних матчах «Барселоны» в чемпионате длится четыре игры. Сдержат ли защитники «Вальядолида» аргентинского гения?

5. По ходу текущего сезона «Вальядолид» набрал больше очков в гостевых матчах, нежели в домашних (14 против 12). Сыграет ли в их пользу эта статистика на «Камп Ноу»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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