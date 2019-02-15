16 февраля. 22:30. Видеотрансляция матча «Аталанта» — «Милан»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 февраля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан».

Оба клуба — соседи по турнирной таблице. Победитель очного противостояния закрепится в зоне Лиги чемпионов.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Отставание пятой «Аталанты» от четвертого «Милана» составляет один балл. В случае победы бергамцы могут впервые за сезон войти в топ-4 первенства Италии.

2. Новичок «дьяволов» Кшиштоф Пентек забивал в последних трех матчах за клуб. Сумеет ли поляк отличиться голом в четвертой встрече подряд?

3. В последний раз «Милан» проигрывал в Серии А 22 декабря. С того времени команда Гаттузо набрала 12 очков (3 победы, 3 ничьи). Смогут ли футболисты «Аталанты» прервать беспроигрышную серию «рсссонери»?

4. «Аталанта» тоже терпела крайнее поражение в чемпионате 22 декабря. Только бергамский клуб, в отличие от «Милана», за последующие 6 туров набрал 14 баллов (4 победы, 2 ничьи). Более того, в феврале «боги» пропустили всего один гол. Сумеют ли миланцы «пробить» соперника?

5. С мая 2015 года «дьяволы» не могут победить «богов»: дважды побеждала «Аталанта», а 5 раз команды играли вничью. Как завершится очное противостояние на этот раз?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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