16 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Райо Вальекано» — «Атлетико»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Атлетико».

«Атлетико» провалил начало февраля. После двух поражений к ряду «матрасники» опустились со второго места на третье, а отставание от «Барселоны» теперь составляет 7 баллов. В случае осечки в мадридском дерби, они могут поставить крест на борьбе за чемпионский титул. «Райо» после удачной серии начал выбираться из зоны вылета, но так же не смог набрать ни одного очка в феврале. Сейчас коллективу из Вальекаса не хватает всего одного очка от спасительного 17-го места.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Матрасники» набрали 0 очков в двух последних турах чемпионата, уступив «Бетису» (1:0) и «Реалу» (1:3). Сумеют ли они реабилитироваться за неудачу?

2. «Атлетико» не проигрывает своим соседям на протяжении девяти встреч во всех турнирах. Свою последнюю победу «Райо» одержал в феврале 2013-го (2:1). По силам ли «пчелам» повторить тот успех?

3. В 11 из 13 последних выездных матчах «Атлетико» в Ла Лиге было забито меньше 2.5 голов. Порадуют ли команды результативностью в этот раз?

4. «Райо Вальекано» не смог поразить ворота «матрасников» в 5 из 7 последних матчах во всех турнирах. Удастся ли Яну Облаку отстоять на ноль в субботу?

5. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отличился восемь раз в предыдущих девяти матчах Ла Лиги. Порадует ли француз очередным голом своих болельщиков в дерби?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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