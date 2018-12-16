16 декабря. 22:45. Видеотрансляция матча «Леванте» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 16 декабря в 22:45 по московскому времени провел видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Барселона».

Основные конкуренты «Барсы» в этом туре одержали победы, а потому каталонцам необходимо набирать три очка, чтобы сохранить небольшое преимущество. В середине недели «блаугранас» прервали свою четырехматчевую победную серию во всех турнирах, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» в ЛЧ. «Сине-гранатовые» затаили обиду на «Леванте» еще в прошлом сезоне. Ведь именно «лягушки» нанесли «Барсе» единственное поражение в чемпионате. Сами валенсийцы на данный момент не проигрывают в трех играх Примеры кряду.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В предыдущем матче на «Сьюдад де Валенсия» команды на двоих забили девять голов. Чем они порадуют фанатов на этот раз?

2. Луис Суарес забивал в трех последних матчах против «Леванте». Продлится ли его результативная серия?

3. В прошлом сезоне на «Сьюдад де Валенсия» все пять голов в ворота каталонцев забили два игрока — Боатенг (3 мяча) и Барди (2 мяча). А в нынешней кампании они отличились лишь по одному разу. Покажут ли они столь же результативную игру в ближайшей встрече с «блаугранас», как и в мае?

4. В этом сезоне «Барса» чередует победные гостевые матчи в Примере с менее удачными. По этому графику в Валенсии их ожидает потеря очков. Пойдут ли каталонцы против статистики?

5. До майского поражения беспроигрышная серия «Барсы» в играх с «Леванте» во всех турнирах достигла отметки в 22 встречи. При этом лишь четыре раза они сыграли вничью. Начнут ли каталонцы новую серию в этом матче?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Сергей Дроняев

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