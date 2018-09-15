15 сентября. 16:00. Видеотрансляции матчей «Биолог-Новокубанск» – «Краснодар-3», «Химик» – «Строгино», «Торпедо» – «Металлург»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 15 сентября в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матчей Олимп-Первенства среди клубов Профессиональной футбольной лиги «Биолог-Новокубанск» – «Краснодар-3» и «Химик» – «Строгино».

«Биолог-Новокубанск» занимает 10-е место в группе «Юг» после 6 матчей, у команды 7 очков. «Краснодар-3» располагается на 13-й позиции с 5 баллами. Лидирует в этой группе «Чайка» Песчанокопское с 19 очками после 7 игр.

«Химик» из Новомосковска занимает 6-е место в группе «Центр» с 14 баллами после 8 матчей. «Строгино» — на последнем месте с 4 баллами.

Лидером в «Центре» является московское «Торпедо» — 21 очков после 7 матчей. Торпедовцы играют на выезде с липецким «Металлургом» на своем обновленном после реконструкции стадионе.

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