15 июня. 13:00. Видеотрансляция матча «Урал-Приволжье» — «Центр»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 15 июня в 13:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча за 3-е место Кубка ПФЛ «Переправа» между «Урал-Приволжьем» и «Центром».

Этим летом Профессиональная футбольная Лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (также проходил под названием «Надежда»), который дал путевку в большой спорт многим прославленным игрокам. Как и в былые годы, «Переправа» открывает новые имена и помогает молодым футболистам выйти на более высокий уровень.

«Переправа». Третий день. В финал – вопреки обстоятельствам

В розыгрыше турнира принимают участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток», составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20).

Календарь матчей

15 июня, суббота.

10:00 Матч за 5-е место.

13:00 Матч за 3-е место.

16:00 Финал

Возрождение «Переправы». В Саранске пройдет турнир молодежных сборных, составленных из игроков ПФЛ

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»