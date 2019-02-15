15 февраля. 22:30. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Фрозиноне»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 15 февраля в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фрозиноне».

Сейчас команды решают разные задачи в Серии А: «Ювентус» пытается увеличить отрыв от второго «Наполи» до 14 очков, а «Фрозиноне» нужно выбраться из зоны вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Криштиану Роналду забил 18 голов в текущем первенстве. Португалец идет на первом месте в списке лучших снайперов Серии А. Укрепит ли 34-летний нападающий свое лидерство по итогам 24-го тура?

2. Футболисты «Фрозиноне» набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в таблице. Только в случае победы над лидером чемпионата «канарейки» могут покинуть зону вылета по итогам ближайшего тура.

3. «Ювентус» потерпел единственное домашнее поражение в текущем сезоне 7 ноября: туринцы проиграли «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов. Сегодня «бьянконери» могу продлить успешную серию на «Альянц Стадиум».

4. В матче первого круга «Юве» забил «Фрозиноне» два безответных мяча. Как закончится встреча между этими командами на этот раз?

5. В 23-х матчах первенства «Ювентус» потерял очки только три раза, сыграв вничью с «Дженоа», «Аталантой» и «Пармой». Станет ли «Фрозиноне» четвертой командой в этом списке?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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