15 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Торино» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 15 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус».

Обе команды решают разные турнирные задачи: «Ювентус» может увеличить свой отрыв от второго «Наполи» до 11 очков, а «Торино» идет на 6-м месте в таблице и имеет шансы на приближение к зоне Лиги чемпионов. В этом сезоне туринское дерби интересно не только из-за самого фактора принципиального противостояния.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последний раз «Торино» побеждал у именитых горожан три года назад, а до этого — в 1995-м. «Ювентус» считается одним из самых неудобных соперников для «быков» и может это подтвердить в очередной раз.

2. Криштиану Роналду — второй в споре лучших бомбардиров чемпионата: с 10 голами он отстает от форварда «Дженоа» Пентека всего на один мяч. У португальца есть шанс возглавить снайперскую гонку.

3. «Ювентус» не пропускает в матчах Серии А четыре тура подряд. Продолжится ли эта серия, которая длится с 3 ноября?

4. В последних четырех играх первенства «Торино» не проигрывал: команда Мадзарри набрала 8 очков с общей разницей мячей 4:1. Удастся ли «бордовым» не прерывать свой удачный ход?

5. «Торино» разделяет второе место с «Фиорентиной» по количеству ничьих в этом сезоне (7). Если «быки» сумеют набрать один балл в матче против «Ювентуса», то поднимутся к «Кальяри» на первую строчку в этом показателе.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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