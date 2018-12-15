15 декабря. 20:30. Видеотрансляция матча «Реал» — «Райо Вальекано»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 15 декабря в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 16-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Райо Вальекано».

Одержав на прошлой неделе тяжелую гостевую победу над «Уэской» (1:0), «Реал» наконец-то вернулся в топ-4. Мадридцы продолжают чемпионскую гонку, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять очков. На счету «сливочных» было четыре кряду победы во всех турнирах, пока в середине недели они не отхватили на своем поле от ЦСКА — 0:3. «Райо Вальекано» же барахтается в подвале турнирной таблицы и его положение с каждой неделей становится все хуже. Но матч против «Реала», имеющий статус мадридского дерби, может вдохновить клуб на подвиг.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Получив посреди недели неожиданную пощечину от ЦСКА, мадридцы должны реабилитироваться перед своими болельщиками. В рамках мадридского дерби игра против «Райо» не столь статусна, как встреча с «Атлетико», но фанаты «сливочных» ждут лишь одного результата — победы.

2. «Райо Вальекано» за три последних выезда на «Сантьяго Бернабеу» получил в свои ворота 20 (!) голов. Продолжат ли «сливочные» издеваться над ними на этот раз?

3. Последний раз «Райо» удалось отобрать очки у «Реала» в матче Примеры более 18 лет назад: в марте 2000 года команды сыграли нулевую ничью на поле «пчел». Повторить то достижение будет сложно. Впрочем, чудеса обычно случаются тогда, когда их меньше всего ожидаешь.

4. «Реал» не побеждал в трех кряду домашних матчах чемпионата с начала сезона. «Райо Вальекано» подходящий соперник, чтобы повторить эту серию.

5. Безголевая серия футболистов «Райо» в выездных матчах Ла Лиги превысила отметку в 200 игровых минут. В таких ситуациях соперникам «Реала» нередко приходит на помощь Тибо Куртуа. Или это не тот случай?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Сергей Дроняев

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