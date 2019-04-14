15 апреля. 22:00. Видеотрансляция матча «Леганес» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 14 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Леванте».

Королевский клуб в этом сезоне уже не решает никаких турнирных задач. Но с возвращением Зинедина Зидана, игроки команды жаждут доказать тренеру свою состоятельность, и стремятся побеждать в каждом матче. «Леганес» набрал неплохую форму — в последних 3 турах команда Маурисио Пеллегрино набрала 7 очков и поднялась на 13-ю сточку в чемпионате. У «огуречников» неплохо получаются матчи со «сливочными» в Кубке Короля. В прошлом сезоне им даже даже удалось выбить грозных соседей из турнира. Но в чемпионате успех в малом мадридском дерби неизменно на стороне «Реала».

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Леганес» практически непобедим дома. В последних 13 матчах чемпионата они лишь однажды уступили на «Бутарке». Сумеют ли «огуречники» продлить свое успешное выступление?

2. «Реал» и «Леганес» встречались в Примере всего 5 раз. Во всех матчах победу одержали «сливочные». Как завершится очередная встреча между командами?

3. В 5 матчах Ла Лиги между соперниками было забито 20 голов. Насколько результативна будет их встреча в этот раз?

4. В последних 5 гостевых матчах чемпионата атака «сливочных» отличилась 12 голами. Сколько раз им удастся поразить ворота Пичу Куэльяра?

5. Карим Бензема находится в отличной форме — в последних 5 турах он отметился 6 забитыми голами. Удастся ли французу забить в ворота «огуречников»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press