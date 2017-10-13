14 октября. 14:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» – «Сатурн»

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 октября в 14:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча 13-го тура первенства ПФЛ в группе «Центр» между «Торпедо» и «Сатурн».

Эту принципиальную игру, которая состоится на стадионе Академии «Спартак», болельщики смогут увидеть в онлайн-режиме только по видеотрансляции. Согласно решению КДК РФС этот матч пройдет без зрителей. «Торпедо» подверглось наказанию за поведение болельщиков в игре 10-го тура против «Арарата», в котором «черно-белые» потерпели поражение со счетом 2:3. Фанаты торпедовцев тогда оскорбили главного тренера соперника Александра Григоряна, а тот ответил на расистские выкрики, показав трибунам средний палец.

У московского «Торпедо» после 12 матчей — 21 очко, что позволяет команде Игоря Колыванова держаться на 4-м месте в таблице. У «Сатурна» на 3 балла меньше, но раменчане провели на одну игру меньше. Лидирует в группе «Центр» — «Арарат», у которого в 12 встречах ни одного поражения и 32 очка.

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