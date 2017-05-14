14 мая. 17:00. Видеотрансляция матча «Сочи» — «Афипс». Развязка по-южному

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Сочи» — «Афипс» (Афипский).

Парни из поселка Афипский потеряли отличную возможность выйти в единоличные лидеры зоны «Юг»: поражение от фарм-клуба «Краснодара» так и оставило «Афипс» с 55 очками. Столько же баллов и у «Ротора», который идет на первом месте.

Команда не должна допускать осечек в игре с «Сочи»: «Армавир» дышит футболистам Дмитрия Петренко в спину, отставая от них на два очка. Сочинцы осели в середине турнирной таблицы, да и их последняя победа была одержана 16 апреля. Все уверены: «Афипс» должен одерживать победу.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Восток»: 13:00. «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита)

«Центр»: 16:00. «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)

«Центр»: 15:00. «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск)

«Центр»: 13:00. «Торпедо» (Москва) — «Энергомаш» (Белгород)

«Юг»: 17:00. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир)