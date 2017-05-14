14 мая. 17:00. Видеотрансляция матча СКА Ростов-на-Дону Москва — «Армавир». Тихий Дон

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 17:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча СКА Ростов-на-Дону — «Армавир».

Ростовский СКА продолжает выступать на потеху публике: команда за весь сезон не устраивала победную серию, часто «радуя» своих болельщиков поражениями и не результативными ничьими. Сейчас южане идут на 8-м месте в таблице, а их серия без побед длится уже два тура.

Нынешние соперники из «Армавира» — не самый удобный соперник для СКА. Клуб из Краснодарского края одержал 10 побед в 19 поединках с ростовчанами. Последняя домашняя встреча с «Армавиром» состоялась в рамках Кубка России, тогда гости заставили умолкнуть болельщиков соперника — уверенная победа со счетом 2:0. Затихнет ли Дон на этот раз?

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Восток»: 13:00. «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита)

«Центр»: 13:00. «Торпедо» (Москва) — «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)

«Центр»: 15:00. «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск)

«Юг»: 17:00. «Сочи» (Сочи) — «Афипс» (Афипский)