14 мая. 13:00. Видеотрансляция матча «Торпедо» Москва — «Энергомаш» Белгород. Битва за корону

«Энергомаш» занимает лидирующую позицию в зоне «Центр», однако отставание от «Торпедо» всего в 2 очка расшатывает позиции белгородского клуба и уже в этом туре лидер может смениться. Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 13:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Торпедо» Москва — «Энергомаш» Белгород.

Апрельский отрезок турнира «Энергомаш» прошел с достоинством, взяв четыре очка из шести возможных в очных встречах со своими главными конкурентами. «Торпедо» же, в свою очередь, много растеряло, допуская осечки в матчах с середняками и аутсайдерами.

Оба клуба нуждаются в победе для продолжения борьбы за золотую корону зоны «Центр» и завоевания путевки в ФНЛ, ведь помимо двух клубов, коим предстоит сразиться друг с другом уже в этом туре, в лидирующей группе идут еще «Сатурн» и «Авангард», ждущие, пока кто-то из конкурентов оступится.

До стартового свистка на бумаге соперники полностью равны и фаворита определить невозможно, однако на стороне «Торпедо» в этой встрече будут стены родного стадиона, в которых москвичи проиграли лишь однажды за весь сезон.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Центр»: 13:00. «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита)

«Центр»: 16:00. «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)

«Центр»: 15:00. «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск)

«Юг»: 17:00. «Сочи» (Сочи) — «Афипс» (Афипский)

«Юг»: 17:00. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир)