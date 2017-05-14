14 мая. 13:00. Видеотрансляция матча «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское). Инопланетный разум

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 16:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Рязань» Рязань — «Сатурн» Раменское.

Встреча этих соперников в первом круге завершилась победой «Сатурна» со счетом 1:0, а выступление «Рязани» в чемпионате оставляет довольно скомканное впечатление. Однако сейчас рязанцы, кажется, нащупали свою игру, выдали серию из четырех матчей без поражений, вышли из зоны вылеты и полны решимости отомстить «инопланетным» обидчикам.

Для «Сатурна» этот матч вряд ли обернется легкой прогулкой, но звание фаворита явно закреплено за ним. Победа над «Рязанью» позволит «Сатурну» продолжить борьбу за попадание в ФНЛ и с высокой вероятностью повысит их шансы на повышение по окончании текущего сезона, ведь их прямые конкуренты в этом туре встречаются между собой.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Центр»: 13:00. «Торпедо» (Москва) – «Энергомаш» (Белгород)

«Восток»: 13:00. «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита)

«Центр»: 15:00. «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск)

«Юг»: 17:00. «Сочи» (Сочи) — «Афипс» (Афипский)

«Юг»: 17:00. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир)