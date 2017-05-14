14 мая. 13:00. Видеотрансляция матча «Динамо-Барнаул» (Барнаул) – «Чита» (Чита). Восточное Эль-Класико

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая в 13:00 по московскому времени начнет видеотрансляцию матча «Динамо-Барнаул» Барнаул — «Чита» Чита.

Уже в четырех матчах подряд «Чита» забивает в ворота «Динамо-Барнаул» не меньше трех голов и стабильно выходит из этого противостояние триумфатором. Шесть матчей подряд читинцы штампуют победы одна за одной и уверенно лидируют в турнирной таблице зоны «Восток» с шестиочковым отрывом за четыре тура до конца первенства. Однако и бело-голубые из города Барнаул набрали феноменальную форму, одержав пять побед в шести последних матчах.

Ни о каком недонастрое со стороны барнаульцев не может идти и речи: тут и жажда реванша, тем более при родных болельщиках, и необходимость победы для продолжения борьбы за путевку в ФНЛ. Матчи между лидерами «восточной конференции» всегда оказываются зрелищными, изобилуют забитыми мячами и голевыми моментами, а приближение развязки сезона делает встречу «Читы» и «Динамо-Барнаул» кульминацией всего турнира.

Официальный сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru 14 мая покажет прямые трансляции:

14 мая, воскресенье

«Центр»: 13:00. «Торпедо» (Москва) – «Энергомаш» (Белгород)

«Центр»: 16:00. «Рязань» (Рязань) – «Сатурн» (Раменское)

«Центр»: 15:00. «Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск)

«Юг»: 17:00. «Сочи» (Сочи) — «Афипс» (Афипский)

«Юг»: 17:00. «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — «Армавир» (Армавир)