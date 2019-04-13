14 апреля. 21:45. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Леванте»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 14 апреля в 21:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Леванте».

После неожиданного поражения от «Райо Вальекано» (2:0) в прошлом туре «Валенсия» усложнила себе борьбу за попадание в зону Лиги Чемпионов. Отставание от лидирующей четверки выросло до 6 очков. «Леванте» идет на 15-й строчке в чемпионате, в 3 очках от зоны вылета. Чтобы обезопасить себя от понижения в классе, «лягушкам» необходимо набирать очки в дерби.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В последних 10 домашних встречах чемпионата «Валенсия» не проиграла ни одного матча. Сумеют ли подопечные Марселино продлить свою беспроигрышную серию?

2. В последних 7 турах «Леванте» не смог одержать ни одной победы, набрав 3 очка. Получится ли у «лягушек» исправить свою статистику в Примере?

3. Последние 4 валенсийских дерби на «Месталье» завершились победой «летучих мышей». Как завершится очередная встреча между командами?

4. «Валенсия» забивала минимум 2 гола в 5 последних дерби дома. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

5. Денис Черышев с января не отличался голами за «летучих мышей». Получится ли у россиянина прервать свою голевую засуху?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press