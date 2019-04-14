14 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Болонья»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 14 апреля в 16:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Болонья».

Гости находятся на 17-м месте в Серии А, их отрыв от зоны вылета составляет 2 балла. Чтобы продолжить продвижение по таблице, северянам необходимо отнимать очки у «Фиорентины» — команды, лидирующей по количеству ничьих (15) в текущем сезоне Серии А.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. 10 апреля «Фиорентина» представила своего нового главного тренера: клуб возглавил Винченцо Монтелла, уже работавший с флорентийцами с 2012 по 2015 годы. Как завершится первый матч «фиалок» после возвращения итальянского специалиста?

2. «Болонья» набрала 12 очков в последних 5 встречах Серии А. Одержит ли команда Михайловича восьмую победу в сезоне?

3. «Фиалки» же не побеждают в чемпионате с 17 февраля. Прервется ли 7-матчевая безвыигрышная серия флорентийцев по итогам 32-го тура?

4. «Фиорентина» не проигрывает «Болонье» на протяжении 9 встреч кряду. Сумеют ли «россоблю» одержать первую победу над «фиалками» с 2013 года?

5. «Фиорентина» уверенно лидирует в статистике личных встреч с «Болоньей»: 137 матчей, 54 победы, 43 ничьих, 40 поражений. Запишут ли сегодня флорентийцы еще один плюсик в свой актив?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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