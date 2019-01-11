13 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 января в 22:45 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал».

«Реал» в этом сезоне абсолютно непредсказуем. Едва возникает ощущение, что команда нашла свою игру, как мадридцы терпят неожиданное и болезненное поражение. Так случилось и в минувшем туре, когда «сливочные» дома проиграли «Реалу Сосьедад» впервые с 2004 года. «Бетис» стал невольным собратом мадридцев по несчастью в прошедшем туре. Севильцы умудрились на выезде проиграть безнадежной «Уэске», для которой та победа стала первой на своем поле в этом сезоне.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Несмотря на свои внезапные провалы, как в минувшем туре, именно «Бетис» дышит в спину «Реалу». И севильцы не прочь еще больше испортить настроение фанатам «сливочных» в начале календарного года.

2. «Реалу» с большим трудом даются последние выездные матчи в Примере: минимальная победа над «Уэской» (1:0), ничья с тонущим «Вильярреалом» (2:2) и разгромное поражение от «Эйбара» (0:3). Продлятся ли гостевые мучения мадридцев?

3. С учетом всех турниров «Бетис» не проигрывает на своем поле уже в восьми матчах кряду. Удержат ли они эту успешную серию?

4. За два последних визита «Реала» на «Бенито Вильямарин» команды совместными усилиями настреляли 15 голов. Продолжится ли этот голевой фейерверк?

5. Карим Бензема отличился в двух из трех последних матчах «Реала» в Примере. Форвард наконец-то вспомнил о своих прямых обязанностях или это было лишь случайностью?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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