13 января. 20:30. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Эйбар»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 января в 20:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эйбар».

«Барселона» успешно воспользовалась осечкой своих конкурентов в минувшем туре и нарастила отрыв от второго места до пяти очков. Но в середине недели каталонцы уступили в первом матче 1/8 Кубка Короля «Леванте»: не критично, но неприятно. «Эйбар» традиционно осел в середине таблицы, но плотность команд не позволяет «оружейникам» расслабиться и требует от них стабильно набирать очки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Каталонцы одержали пять побед кряду в чемпионате страны.Подпортит ли им статистику цепкий середняк?

2. Пять своих последних поединков с учетом кубкового матча «Эйбар» свел к ничьей. Продолжится ли это миролюбивое шествие?

3. В двух предыдущих домашних матчах с «Эйбаром» Лео Месси отличился шесть раз. Сколько голов в свои ворота «оружейники» получат в этот раз?

4. Три предыдущих выездных встречи «Эйбара» в чемпионате завершились с общим счетом 1:2 не в пользу команды Хосе Луиса Мендилибара. Привнесет ли «Барса» разнообразие в невзрачные гостевые матчи «Эйбара»?

5. «Эйбар» проиграл все восемь матчей против «Барселоны» в Примере, забив лишь в трех из них. Хватит ли у них сил воспротивиться очередному избиению?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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