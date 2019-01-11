13 января. 14:00. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Леванте»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 января в 14:00 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Леванте».

В предыдущем туре мадридцы добыли непростую ничью в Севилье, но отрыв от лидирующей «Барселоны» увеличился до пяти очков. А потому следующие очковые потери практически подведут черту под чемпионскими амбициями «Атлетико». «Леванте» по своему потенциалу может замахнуться на еврокубковую зону, но отвратительная игра в обороне портит все впечатление о симпатичной команде Пако Лопеса. К тому же «лягушки» уже четыре тура кряду не побеждали в Примере.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Четыре предыдущих домашних встречи «Атлетико» с учетом всех турниров завершились «сухими» хозяйскими победами. Продлится ли эта серия?

2. «Леванте» по ходу этого сезона дважды оконфузился на своем поле в играх с «Севильей» (2:6) и «Барселоной» (0:5). Но на выезде «лягушки» бьются до последнего с любым соперником.

3. В шести последних играх «Атлетико» во всех турнирах Антуан Гризманн забил 6 голов. Продолжит ли он свою результативную серию?

4. «Леванте» в текущем сезоне входит в топ-3 самых результативных команд Примеры и занимает вторую строчку по наибольшему числу пропущенных мячей. Матчи такой команды не могут быть скучными.

5. В трех из четырех последних встречах с «Леванте» мадридцы не пропустили ни одного мяча. Поправят ли «лягушки» свою статистику в ближайшем матче?

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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