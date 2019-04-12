13 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Барселона»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 апреля в 17:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 32-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Барселона».

После победы над «Атлетико» каталонцы увеличили свой отрыв от второго место до 11 очков, практически обеспечив себе чемпионский титул. В новом календарном году «Барса» не проиграла ни одного матча в Примере. В последний раз «блаугранас» уступили в ноябре прошлого года во встрече с «Бетисом» (3:4). «Уэска» идет на последнем место в чемпионате, но еще сохраняет надежду на спасение. Чтобы остаться в Примере арагонцам придется сокращать шестиочковое отставание от 17-й строчки.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Барселона» остается непобедимой в Ла Лиге в 2019 году. В последних 19 матчах они одержали 15 побед. Продолжат ли каталонцы свое удачную выступление?

2. ‎«Оскенцы» не могут одержать победу на протяжении 5 туров чемпионата. Смогут ли они набрать очки в этом матче?

3. «Блаугранас» показывают сверх результативные матчи против «Уэски», в последних трех матчах против арагонцев они одержали победы 8:2, 8:1 и 0:4. Насколько результативна будет их атака в этом матче?

4. Арагонцы отличались минимум 2 забитыми мячами в последних 3 турах чемпионата. Сколько раз им удастся поразить ворота Марк-Андре тер Штегена?

5. Лео Месси отличается забитыми мячами на протяжении последних 5 туров, а в последних 10 матчах Ла Лиги на его счету 15 голов. Порадует ли у аргентинец своих болельщиков в предстоящей встрече?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press