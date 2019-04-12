13 апреля. 13:00. Видеотрансляция матча «Велес» — «Текстильщик»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 13 апреля в 13:00 по московскому времени покажет видеотрансляцию матча первенства ПФЛ между московским «Велесом» и ивановским «Текстильщиком».

Матч состоится на стадионе «Спартаковец имени Н.П. Старостина». Хозяева поля «Велес» занимает третье место в группе «Запад». После 17 матчей у команды 30 очков — 9 побед, 3 ничьих, 5 поражений. При разнице забитых и пропущенных мячей 24-15. Гости – «Текстильщик» располагаются в таблице ступенью выше, чем их ближайший соперник. Ивановцы имеют 66 очков после 16 встреч: 11 побед, 3 ничьих, 2 поражения. При разнице мячей: 30-16.

Работать на этой встрече будет арбитр Роман Галимов, не судивший после 14 ноября прошлого года, когда он трудился на встрече «Тамбов» – «Армавир» (0:1).

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею