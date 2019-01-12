12 января. 22:30. Видеотрансляция матча «Болонья» — «Ювентус»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 12 января в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии «Болонья» — «Ювентус».

В первенстве страны обе клуба находятся далеко друг от друга: «Ювентус» лидирует в таблице с 9-очковым отрывом от «Наполи», а «Болонья» погрязла в зоне вылета. Встреча 1/8 финала национального Кубка станет глотком свежего воздуха для команд перед возобновлением рутинных дел в Серии А.

5 причин, чтобы посмотреть этот матч:

1. Оба клуба проведут первые игры в новом календарном году. Кто стартует в январе с победы?

2. «Болонья» не выигрывает в чемпионате на протяжении 12 туров подряд. Последняя победа красно-синих в период с 30 сентября произошла именно в 1/16 Кубка Италии: команда Индзаги разгромила «Кротоне» (3:0). Сумеют ли «россоблю» сотворить сенсацию и продолжить поход за трофеем?

3. Для «Ювентуса» этот раунд Кубка станет первым в нынешнем розыгрыше. Случится ли сенсация или «старая синьора» преодолеет начальный барьер?

4. Туринцы становились победителями итальянского Кубка в последних четырех сезонах. Замахнутся ли игроки Аллегри на юбилейный триумф?

5. «Болонья» не выигрывала у «Ювентуса» с февраля 2011 года. Сегодня «бьянконери» могут продлить свою удачную серию.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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