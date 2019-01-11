12 января. 18:15. Видеотрансляция матча «Валенсия» — «Вальядолид»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 12 января в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид».

«Валенсия» предпринимает отчаянные попытки нащупать баланс в своей игре и подтянуться к зоне еврокубков. Но пока получается не лучшим образом: команда осела в середине таблицы. Но в случае победы имеет хорошие шансы подняться в первую десятку. «Вальядолид» после удачного осеннего спурта сейчас терпит крушение и с каждым туром все ближе к зоне вылета. В таком состоянии даже ничья будет для них хорошим исходом.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не страдает от своих многочисленных болячек и должен появиться на поле в этой игре. Отличный шанс насладиться его мастерством.

2. Обе команды начали календарный год с двух поражений кряду. Кому повезет быстрее прервать неудачную серию?

3. Три из четырех предыдущих встреч команд в Примере завершились вничью. Согласятся ли команды на перемирие на этот раз?

4. «Вальядолид» увез четыре из шести очков с последних двух выездов. Ждет ли их результативный улов в Валенсии?

5. «Валенсия» выиграла пять из шести предыдущих домашних матчей во всех турнирах. Продолжат ли «летучие мыши» радовать болельщиков на «Месталье»?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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